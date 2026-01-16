«Вседозволенность и диктат»: в России нашли виновных в росте цен на товары

Диктат и вседозволенность со стороны продавцов – это главная причина роста цен на товары и услуги в России, убежден член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев. ФАС почти не контролирует изменение стоимости продуктов, делая акцент лишь на поиске картельных сговоров и монополий, что развязывает руки представителям розничной торговли и поставщикам, заявил он Общественной Службе Новостей.

Специалист отметил, что текущий год начался с роста цен, хотя продавцы в некоторой степени «исчерпали лимит» на повышение стоимости товаров.

«Мы знаем, что рынок — не российский, а вообще, — это рынок диктата продавца. А у него аппетиты неуемные, — утверждает эксперт. — И в ситуации, когда Федеральная антимонопольная служба бездействует, говорить о чем-то другом, кроме роста цен, не приходится. Есть диктат продавца на рынке, а все остальное — это финтифлюшки и объяснения».

В таких условиях, по мнению экономиста, в ближайшее время цены продолжат расти, что будут объяснять массой факторов от санкций до курса валют. При этом к «легальным» причинам пересмотра стоимости он отнес такие, как повышение НДС и рост издержек, отметив, что это неизбежно тянет цены вверх на всех этапах цепочки от производства товара до его продажи потребителю.

«ФАС у нас должна не предупреждения и запросы направлять, а штрафы. Причем такие, от которых пух и перья летят, как в Америке, — заявил специалист. — А у нас штраф, даже если он есть — это фактически покупка разрешения на то, чтобы дальше нарушать».

Для решения проблемы Беляев призвал расширить функционал ФАС, подчеркнув, что сегодня ведомство в части контроля лишь иногда требует от сетей объяснения о повышении цен, а также наказывает при нарушении рекламного законодательства.

Ранее сообщалось, что в России за год цены на хлеб выросли на 11-13%.