Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

Дизайнер Артемий Лебедев: Кремль нужно перекрасить в белый цвет
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев предложил перекрасить стены Московского Кремля в белый цвет. С идеей он выступил в своем выпуске обзора новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Так, по мнению Лебедева, в историческом контексте здание было белым. Кроме того, по мнению дизайнера, этот цвет придаст объекту больше красоты, нежели красный.

Также дизайнер отметил, что стены кремлей в российских городах в основном именно белые. Он привел в пример Казанский кремль, назвав его красивым.

До этого в Госдуме предложили создать федеральную программу по перекраске фасадов хрущевок и других типовых домов советской эпохи в яркие цвета. С инициативой выступили лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева. Обращение направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Авторы документа отметили, что миллионы россиян живут в домах с однообразными серо-бежевыми фасадами, которые негативно влияют на психологическое состояние.

Ранее Артемий Лебедев предложил снести кинотеатр «Россия».

