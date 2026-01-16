«Медведев выйдет в полуфинал»: что ждет россиян на Australian Open

На Australian Open, первом турнире Большого шлема в сезоне, прошла жеребьевка. У мужчин удобную сетку получил набирающий форму Даниил Медведев, который до полуфинала не сыграет с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Знаменитый в прошлом теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» отметил также удобный расклад для Людмилы Самсоновой.

Удобные соперники для Медведева

На первом турнире Большого шлема Australian Open уже начались квалификационные соревнования, а основная сетка стартует 18 января. Продлится стартовый «мейджор» сезона до 1 февраля.

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки соревнований в мужском и женском одиночных разрядах, и российские игроки узнали, с кем они встретятся в первом круге, а также своих дальнейших возможных соперников на турнирном пути.

У мужчин наиболее удобный расклад получил Даниил Медведев, который в последнее время после смены тренерского штаба стал приходить в себя, набирает форму и уже выиграл два турнира, включая ATP 250 в Брисбене только что.

Занимающий 12-е место в мировом рейтинге АТР и посеянный в Мельбурне под одиннадцатым номером Даниил в первом круге сразится с 25-летним нидерландцем Йеспером де Йонгом, занимающим 73-ю строчку в рейтинге. Они никогда прежде не играли друг против друга, но фаворит в этой паре очевиден.

Первый серьезный соперник может достаться россиянину в третьем круге, где вырисовывается противостояние с 30-летним французом Артуром Риндеркнешем, которому Медведев драматично уступил в трех партиях в конце прошлого года в полуфинале на «Мастерсе» в Шанхае, выиграв первую партию (6:4, 2:6, 4:6). Единственная их встреча на «шлемах» осталась за россиянином, причем в трех партиях, но это было на US Open еще в 2022 году.

Тем не менее в таком варианте противостояния в третьем круге Медведев все равно будет сейчас фаворитом, а французу еще надо преодолеть в первом круге сопротивление крепкого венгра Феликса Марожана.

В четвертом круге россиянин впервые окажется в ранге формального андердога, если туда доберется посеянный в Мельбурне под седьмым номером канадец Феликс Оже-Альяссим. Другое дело, что в личных встречах Даниил имеет очень солидный перевес – 7-2. Правда, последние две встречи остались как раз за канадцем, но в единственном их матче в 2025-м Медведев снялся из-за травмы.

В четвертьфинале же по сетке, если побеждать будут более рейтинговые теннисисты, россиянина ждет еще один «клиент» — Александр Зверев из Германии. В их очной дуэли перевес Даниила тоже солиден – 14-8. И это еще стоит отметить, что из первых шести поединков пять остались за немцем.

В прошлом году Медведев со Зверевым встречались трижды, и россиянин выиграл два первых матча, но в третьем обидно уступил в четвертьфинале «Мастерса» в Париже – 6:2, 3:6, 6:7 (5-7).

Так или иначе, вариант со Зверевым в четвертьфинале выглядит гораздо предпочтительнее, чем с Карлосом Алькарасом, Янником Синнером или Новаком Джоковичем. Так что разговоры об удачной сетке для Даниила имеют под собой все основания.

Правда, есть и альтернативные варианты. Например, вряд ли кто удивится, если вместо Оже-Альяссима в четвертом круге лучшего теннисиста России будет ждать крайне неудобный для него американец Ленер Тьен.

Ну а в четвертьфинале теоретически может вообще состояться российская дуэль. Для этого по четыре матча надо выиграть самому Медведеву и также попавшему в эту четверть Андрею Рублеву .

А вот Карену Хачанову в первом же круге достался 21-летний американец Алекс Микельсен, 37-я ракетка мира, которому россиянин уступил как раз на прошлом Australian Open. Правда, затем в их втором матче в истории в четвертьфинале «Мастерса» в Канаде победил уже Хачанов, но поединок в любом случае ожидается очень напряженный и сложный, особенно для первого круга.

Навстречу друг другу

В женской сетке очень не повезло Анастасии Павлюченковой. Если китаянку Чжосюань Бай, пробившуюся через квалификацию, она проходить должна, то во втором круге ее будет наверняка ждать лучшая (с отрывом) на данный момент теннисистка планеты Арина Соболенко из Белоруссии.

Посеянная одиннадцатой Екатерина Александрова не должна испытать больших проблем в двух первых кругах, где встретится с турчанкой из квалификации Зейнеп Сонмез и затем, вероятно, Анной Бондарь из Венгрии. Ну а уже в третьем круге богатый и серьезный выбор: Юлия Путнцева из Казахстана, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя или украинка Марта Костюк. В 1/8 финала Александрова идет на седьмую сеяную итальянку Жасмин Паолини.

Существует вероятность, что в четвертом круге состоится не просто противостояние россиянок, а матч партнерш по парному дуэту Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Правда, для этого обеим предстоит проделать очень большой и непростой путь.

Шнайдер уже в первом матче предстоит битва с титулованной чешкой Барборой Крейчиковой, а во втором Диана может встретиться с соотечественницей Анной Блинковой. В третьм круге ее наиболее вероятной соперницей станет украинка Элина Свитолина, 12-я ракетка соревнований.

Дорога Андреевой выглядит еще сложнее: хорватка Донна Векич в первом матче, Мария Саккари из Греции во втором и украинка Даяна Ястремская или австралийка Анна Томлянович в третьем.

Не самая плохая сетка на старте у Анны Калинской, вот только в третьем круге посеянной под 31-м номером россиянке почти наверняка играть со второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

С победительницей потенциальной встречи Калинской и Свентек в четвертом круге может сыграть Людмила Самсонова, если 18-я ракетка АО победит немку Лауру Зигемунд в первом круге и, вероятно, японку Наоми Осаку в третьем.

«Наши в хорошей форме»

Для «Газеты.Ru» сетку российских игроков прокомментировал знаменитый в прошлом отечественный теннисист, бывшая шестая ракетка мира и финалист турнира Большого шлема в парном разряде, а также финалист двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

«Я бы сказал, что форма у наших неплохая. Медведев выиграл турнир в Брисбене, а Рублев дошел до полуфинала в Гонконге в одиночке. В паре с Хачановым они там играли в финале. Поэтому в целом ребята в достаточно хорошей форме находятся. Если мы говорим о девушках, то Андреева, Шнайдер в полуфинале в Аделаиде сейчас играют – тоже хороший результат. Они будут на Australian Open в хорошей форме. Поэтому будем смотреть с оптимизмом», — высказался он о мужской сетке.

Ольховский согласен, что наиболее удачной является турнирная сетка для Даниила Медведева:

«На мой взгляд, удачная жеребьевка для Медведева с позиции силы соперников. Они не самые страшные и, наверное, для него удобные – то есть вполне можно обыгрывать. Там у него в четверти еще Рублев, Тьен – ребята, которые хорошо играет. Поэтому загадывать сейчас что-то сложно. Нужно посмотреть, как сыграют первые два круга. Все может быть, многие играют хорошо, но жеребьевка действительно достаточно удачная. Чтобы увидеть четвертьфинал между Медведвым и Рублевым предстоит достаточно длительная дорога».

«Я скажу однозначно: очень тяжелый матч для первого круга для Карена Хачанова. Потому что если ты будешь набирать форму по ходу турнира, то игроки, которые в первом круге, в хорошей форме, могут тебя обыграть. Поэтому нужно изначально быть уже в хорошей форме. У Карена первый круг действительно тяжелый», — подчеркнул знаменитый теннисист, высказываясь о шансах Карена Хачанова.

Прокомментировал Ольховский и сетку в женском одиночном разряде.

«Насте Павлюченковой будет тяжело, хотелось бы, чтобы она хорошо сыграла, но тяжелая сетка. Александрова – там, начиная с третьего круга такие серьезные соперники. Я бы сказал, что у Самсоновой самая хорошая сетка, на мой взгляд. Зигемунд, потом малоизвестные австралийки и в третьем круге возможна Наоми Осака – ну, это хороший вариант, это хорошая сетка, — считает специалист. — У Калинской тяжело – Свентек в третьем круге. У Андреевой и Шнайдер есть возможность, что они между собой сыграют, но опять же там не все так просто. На старте у Шнайдер Крейчикова – очень тяжелый соперник. Да и у Андреевой тяжелая сетка. Второй круг против Саккари, там не все так просто, то есть нелегко будет. И в третьем круге Ястремская или Томлянович – очень нелегкая сетка, поэтому для меня среди наших девушек наилучшие шансы у Самсоновой по сетке».

Также победитель 20-ти турниров АТР в парном и двух в одиночном разряде назвал российского игрока, который дойдет на АО дальше всех, предсказав его результат и объяснив прогресс.

«Медведев выйдет в полуфинал. Мне кажется, он скинул в себя груз ответственности, который довлел над ним в последнее время со старой командой. Может быть, уже приелись друг другу немножко, очень долго времени были вместе. То есть, потенциала, наверное, он сам не видел и поэтому все это тяжеловато продвигалось. А здесь новая команда, новый взгляд, может быть, чуть-чуть другие тренировки. Опять же, сбросил с себя все что было, и появилось желание», — считает Ольховский.