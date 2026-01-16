Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

Олимпийского чемпиона судят за изнасилование дочки тренера

Чемпиона ОИ по плаванию Аньеля судят за изнасилование 13-летней дочки тренера
Michael Sohn/AP

Французский олимпийский чемпион по плаванию Янник Аньель обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах 13-летней дочки тренера. Об этом сообщает Associated Press.

Первая ситуация произошла в 2016 году, когда Аньелю было 24 года, а пострадавшей дочери его бывшего тренера — 13 лет. Эпизоды, как утверждается, происходили в нескольких странах: Франции, Бразилии во время Олимпиады, Испании и Таиланде. Сам спортсмен, впервые арестованный в декабре 2021 года, признавал отношения с несовершеннолетней, но отрицал принуждение.

Апелляционный суд обязал 33-летнего спортсмена предстать перед правосудием. У Аньеля есть 10 дней на обжалование решения о суде в Кассационном суде. В 2021 году во Франции ужесточили закон: секс с лицом младше 15 лет теперь квалифицируется как изнасилование с наказанием до 20 лет лишения свободы.

Янник Аньель завершил карьеру в 2016 году. На его счету две золотые медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в заплыве на 200 метров вольным стилем и в эстафете 4×100 метров.

Ранее сын легенды «Боруссии» попался на грабеже мужчин, когда выдавал себя за девушек.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636271_rnd_7",
    "video_id": "record::3e833492-0c9b-4821-8fd5-a02e30df7df4"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+