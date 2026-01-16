Размер шрифта
В Госдуме предложили оцифровывать медсправки мигрантов

Яровая: справки о здоровье мигрантов хотят перевести в электронный формат
Ilya Moskovets/Global Look Press

В Государственную думу внесли пакет из трех законопроектов, направленных на противодействие нелегальной миграции и усиление защиты здоровья граждан России. Об этом пишет ТАСС.

Документы подготовила группа из 427 депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, руководителями фракций и вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Как сообщила журналистам сама Яровая, одна из ключевых инициатив предусматривает перевод заключений по итогам медицинского освидетельствования мигрантов в электронный формат. По ее словам, таким образом планируется повысить уровень защиты и значимость этих документов, а также усилить контроль за их оформлением и использованием.

Предлагается, чтобы все электронные медзаключения в обязательном порядке размещались в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). По мнению авторов инициативы, это позволит исключить подделки и упростит проверку подлинности документов при контроле миграционных процессов.

Яровая отметила, что законопроекты помогут совершенствовать механизмы учета и мониторинга состояния здоровья иностранных граждан, прибывающих в Россию, а также на повышение прозрачности процедур медицинского контроля.

Ранее в России предложили штрафовать за нарушение порядка медосмотра мигрантов.

