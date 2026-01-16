Американский инвестфонд потребовал с России более $200 млрд по «имперским долгам»

Зарегистрированный в американском штате Техас инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в Окружной суд по округу Колумбия иск с просьбой взыскать с России $225,8 млрд по «имперским долгам». Документ опубликован на сайте суда.

Фонд пытается заполучить средства в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

В иске истец утверждает, что в декабре 1916 года российское правительство продало инвесторам в США государственные облигации на сумму $25 млн с процентной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения пять лет.

Также в документе говорится, что в 1918 году СССР отказался от всех внешних государственных долгов Временного правительства России и Российской империи, включая государственные облигации.

Тем не менее истец считает, что задолженность может быть погашена за счет суверенных активов Российской Федерации, которые были заблокированы на Западе в 2014-м и 2022-м годах.

