Город в Карелии ночью остался без света, воды и отопления

Город Сегежа в республике Карелия в ночь на 16 января остался без электричества и водоснабжения. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Сегежского муниципального округа Рашид Бескембиров.

Он рассказал, что отключение света в Сегеже и поселке Надвоицы произошло из-за неполадок оборудования. Электроснабжение восстановили в 2:15 (совпадает с мск), затем в течение двух часов была возобновлена подача воды.

«По информации АО «Сегежский ЦБК», циркуляция воды налажена, отопление подают, постепенно увеличивая температуру теплоносителя в системе», — подчеркнул Бескембиров.

Глава округа обратил внимание, что управляющие компании находятся в режиме полной готовности.

По его словам, в связи с произошедшим уроки в местных школах сократили по продолжительности до 30 минут. Также было принято решение уменьшить количество занятий. При этом детские сады продолжают работать в штатном режиме.

«Ситуация под контролем», — добавил Бескембиров.

Он заверил, что специалисты непрерывно мониторят температурный режим.

