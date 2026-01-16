Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Российские военные обнаружили диверсантов ВСУ благодаря дыму из печи

SHOT: дым от печи выдал местоположение диверсантов ВСУ в приграничье
Станислав Красильников/РИА Новости

Дым от печи выдал бойцам Вооруженных сил РФ местоположение украинских диверсантов, подобравшихся в российской границе. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились в селе Ивашки, расположенном в 100 метрах от границы Белгородской области. В материале подчеркивается, что отсюда украинские военные обстреливали Грайворон и иные населенные пункты.

«ВСУшников вычислили наши бойцы, когда те затопили печь и стали ходить по двору. На территории дома также зафиксировали площадку для взлета FPV-дронов», — говорится в публикации.

В результате российские военнослужащие нанесли удар по месту скопления солдат ВСУ. Были уничтожены пункт управления беспилотниками, а также до трех украинских бойцов.

12 января военный ВС РФ взорвал здание с украинскими диверсантами в населенном пункте Гуляйполе в Запорожской области. Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видеозапись. На кадрах видно, как боец с позывным «Кузнечик» приблизился к постройке, в которой укрывались военнослужащие ВСУ, и забросил внутрь противотанковую мину. В это время несколько других российских штурмовиков отвлекали украинских солдат стрелковым боем.

Ранее сообщалось о ликвидации группы диверсантов ВСУ в Белгородской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636247_rnd_6",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+