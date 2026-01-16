Российские военные обнаружили диверсантов ВСУ благодаря дыму из печи

Дым от печи выдал бойцам Вооруженных сил РФ местоположение украинских диверсантов, подобравшихся в российской границе. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находились в селе Ивашки, расположенном в 100 метрах от границы Белгородской области. В материале подчеркивается, что отсюда украинские военные обстреливали Грайворон и иные населенные пункты.

«ВСУшников вычислили наши бойцы, когда те затопили печь и стали ходить по двору. На территории дома также зафиксировали площадку для взлета FPV-дронов», — говорится в публикации.

В результате российские военнослужащие нанесли удар по месту скопления солдат ВСУ. Были уничтожены пункт управления беспилотниками, а также до трех украинских бойцов.

12 января военный ВС РФ взорвал здание с украинскими диверсантами в населенном пункте Гуляйполе в Запорожской области. Telegram-канал «Воин DV» опубликовал видеозапись. На кадрах видно, как боец с позывным «Кузнечик» приблизился к постройке, в которой укрывались военнослужащие ВСУ, и забросил внутрь противотанковую мину. В это время несколько других российских штурмовиков отвлекали украинских солдат стрелковым боем.

Ранее сообщалось о ликвидации группы диверсантов ВСУ в Белгородской области.