Мужчина 2 года не спит из-за неизвестной болезни

LADBiblе: британец рассказал, что не спит 2 года, и врачи не могут ему помочь

32-летний британец Оливер Элвис рассказал о неизвестной болезни из-за которой, по его словам, он практически не спит с декабря 2023 года. Мужчина утверждает, что за это время не смог полноценно уснуть ни разу, а традиционные методы лечения, включая сильнодействующие снотворные и медицинский наркоз, не дали результата, пишет LADBible.

По словам Элвиса, ранее он спал от шести до десяти часов в сутки и не имел серьезных проблем со здоровьем. Однако однажды вечером сон просто не пришел — и с тех пор ситуация не изменилась.

«Самое странное, что я даже не чувствую сонливости. Мой мозг будто застрял в аварийном режиме», — рассказал британец.

Оливер отметил, что ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом и много времени проводит на свежем воздухе. Тем не менее бессонница резко ухудшила его состояние. В январе 2024 года он был вынужден оставить работу машиниста, продать дом и вернуться жить к матери.

По словам мужчины, за время болезни он обращался к врачам разных специализаций, включая неврологов, психиатров и специалистов по сну, однако не получил действенного лечения. Элвис утверждает, что некоторые медики сомневались в его словах или рекомендовали методы, которые он счел бесполезными.

В рамках обследований у мужчины были диагностированы посттравматическое стрессовое расстройство, синдром хронической усталости и фибромиалгия. Однако, по его словам, рекомендации врачей сводились к общим советам — «контролировать себя» и «чаще отдыхать».

Оливер также описывает серьезные физические симптомы: постоянную боль в мышцах и суставах, проблемы со зрением, нарушенное пищеварение и ощущение сильного давления в голове. Он утверждает, что бессонница лишила его возможности вести нормальную жизнь.

«Недосып — это не просто усталость. Он разрушает личность», — говорит Элвис.

Консультант-невролог профессор Гай Лешзинер предположил, что мужчина может страдать от парадоксальной бессонницы — редкого расстройства, при котором человек убежден, что не спит, несмотря на наличие фаз сна.

По словам специалиста, при этом состоянии некоторые области мозга, отвечающие за осознанность, могут не погружаться в глубокий сон. Парадоксальная бессонница нередко сопровождается психическими расстройствами, и в таких случаях важно комплексное лечение.

