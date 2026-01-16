«Признание приверженности нашей свободе». Мачадо вручила Трампу свою Нобелевскую медаль

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира во время приема в Белом доме. По словам Мачадо, этот жест стал признанием роли США и лично Трампа в борьбе венесуэльской оппозиции. Трамп, приняв медаль, назвал это «замечательным жестом взаимного уважения».

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время приема в Белом доме вручила президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира, присужденной ей в 2025 году. О передаче награды Мачадо заявила после встречи с американским президентом. Позднее Дональд Трамп подтвердил, что принял медаль.

Встреча Мачадо и Трампа состоялась в Вашингтоне и продолжалась более двух часов. Она прошла без совместного заявления для прессы и без публикации официального коммюнике Белого дома. Подробности переговоров стороны не раскрывали.

Комментируя итоги визита, Мачадо заявила, что Трамп «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — сказала Мачадо прессе после встречи (цитата по El Nacional).

Дональд Трамп подтвердил, что принял медаль от Мачадо.

«Для меня было большой честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая столько всего пережила. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал президент США в соцсети Truth Social.

В начале января Мачадо заявляла о готовности передать Трампу Нобелевскую премию мира. Тогда она подчеркивала, что считает награду принадлежащей народу Венесуэлы, и говорила о готовности сотрудничать с США в сфере безопасности, энергетики и защиты инвестиций. Норвежский Нобелевский комитет при этом указывал, что Нобелевскую премию нельзя отзывать или передавать другому лицу, а статус лауреата остается неизменным вне зависимости от судьбы медали как физического объекта.

Мачадо или Родригес?

Передача награды произошла на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы. В ночь на 3 января военные США захватили в Каракасе президента страны Николаса Мадуро и его жену и перевезли их в Нью-Йорк для суда по обвинению в наркотерроризме. После этого исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес.

Трамп ранее критически высказывался о политических перспективах Мачадо, называя ее «просто милой» и заявляя, что у нее нет достаточной поддержки внутри страны.

При этом он допускал возможность сотрудничества с временной администрацией в Каракасе, в том числе по вопросам энергетики.

Сама Мачадо неоднократно подчеркивала, что именно действия США стали решающими для изменения ситуации в Венесуэле. Она заявляла, что Трамп за атаку на режим Мадуро заслуживает Нобелевской премии мира, а после операции американских военных говорила о готовности венесуэльской оппозиции взять власть в свои руки.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Марии Корине Мачадо за, как отмечал Норвежский нобелевский комитет, неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он достоин Нобелевской премии мира за остановку нескольких войн в мире.