Польша передаст Украине старые истребители

Польша в 2026 году планирует передать Украине снимаемые с вооружения постсоветские самолеты-истребители МиГ-29. Об этом в эфире телеканала TVP World сообщил замглавы польского Минобороны Павел Залевский.

По его словам, соответствующее решение уже принято. На начальном этапе Киев получит девять самолетов.

Залевский добавил, что в настоящее время ведутся технические переговоры с министерством обороны Украины, в первую очередь касающиеся логистики, технического состояния истребителей и условий их передачи.

10 декабря Генеральный штаб польской армии сообщил, что Польша хочет передать Украине истребители МиГ-29, снимаемые с вооружения, в обмен на украинские технологии создания ракет и дронов. В Генштабе подчеркнули, что этот шаг является частью политики союзников Украины, направленной на поддержку страны и обеспечения ее безопасности. Ожидается, что списанные МиГ-29 в самой Польше заменят самолетами F-16 и FA-50.

Ранее герой России усомнился, что польские МиГ-29 помогут Украине.