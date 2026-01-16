Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

Польша передаст Украине старые истребители

Минобороны: Польша в 2026 году передаст Украине списываемые истребители МиГ-29
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польша в 2026 году планирует передать Украине снимаемые с вооружения постсоветские самолеты-истребители МиГ-29. Об этом в эфире телеканала TVP World сообщил замглавы польского Минобороны Павел Залевский.

По его словам, соответствующее решение уже принято. На начальном этапе Киев получит девять самолетов.

Залевский добавил, что в настоящее время ведутся технические переговоры с министерством обороны Украины, в первую очередь касающиеся логистики, технического состояния истребителей и условий их передачи.

10 декабря Генеральный штаб польской армии сообщил, что Польша хочет передать Украине истребители МиГ-29, снимаемые с вооружения, в обмен на украинские технологии создания ракет и дронов. В Генштабе подчеркнули, что этот шаг является частью политики союзников Украины, направленной на поддержку страны и обеспечения ее безопасности. Ожидается, что списанные МиГ-29 в самой Польше заменят самолетами F-16 и FA-50.

Ранее герой России усомнился, что польские МиГ-29 помогут Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636211_rnd_3",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+