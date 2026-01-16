Размер шрифта
На Камчатке подросток спрыгнул с крыши ТЦ в снег и застрял в сугробе

На Камчатке спасли подростка, который застрял в сугробе после прыжка с крыши
МЧС России

На Камчатке спасатели МЧС России освободили из сугроба подростка, который развлекаясь, спрыгнул с крыши торгового центра и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает МЧС России.

По информации ведомства, школьник спрыгнул с высоты в сугроб, после чего застрял в снегу и не смог выбраться самостоятельно. Когда его силы стали иссякать, он позвонил спасателям.

На место прибыли сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России, которые вытащили подростка из снежного плена. Пострадавшему не потребовалась медицинская помощь.

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад. Из-за циклонов в Петропавловске-Камчатском намело многометровые сугробы. Жители запустили челлендж по прыжкам в снег прямо из квартир. В частности, люди прыгают в сугробы с высоты пятого этажа и снимают это на видео.

Ранее на Камчатке пожарная машина не смогла проехать к горящему дому из-за сугробов.

