«А вы не ослы, господа?»: кинокритик ответил депутатам, назвавшим «Чебурашку» вредным продуктом

Кинокритик Александр Шпагин прокомментировал слова депутатов, негативно отозвавшихся о «Чебурашке» и киносказках. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что представители Госдумы должны гордиться такими проектами, а не запрещать их.

По словам Шпагина, на сегодняшний день такие фильмы, как «Чебурашка», возвращают зрителей в кинотеатры. При этом он отметил, что киноленты повышают интерес молодежи к советским проектам.

«Теперь давайте будем «Чебурашек» запрещать, на которые люди идут в кинотеатры. Ремейковые фильмы вызывают у молодежи интерес к прошлому. Люди действительно начинают интересоваться: «Кто вообще такой Чебурашка? А что за Гена?» Допустим, «Бременские музыканты» и «Летучий корабль» — плохие фильмы. Но то, что после них смотрят первоисточники, которые гораздо лучше, это тоже хорошо. Сейчас полно хороших картин. Депутаты должны гордиться, вместо того чтобы запрещать. Это продукт для семейного просмотра. Везде закрываются кинотеатры, а у нас только открываются. Это стало широким увлечением. Эти фильмы соответствуют всем возрастам, связывают век нынешний и век минувший. И в первую очередь «Чебурашка», потому что за ним тянется целая лавина», — заявил Александр Шпагин.

Кинокритик подчеркнул, что хороших серьезных фильмов в российском кинематографе сейчас мало не из-за «Чебурашки», а из-за страхов продюсеров. Он считает, что все боятся снимать что-то другое, так как опасаются запретов.

«Радоваться нужно. Это единственный островок творческой свободы. Эти вот фэнтези, ремейки, которые не предвещали ничего хорошего, приносят только хорошее. Продюсеры страшно боятся социума, боятся всего, потому что подобные депутаты могут прийти и их на вилы посадить. Поэтому будем оттягиваться на ностальгических карнавальных ремейках, которые, слава богу, имеют огромный успех. Нет, еще и это надо запретить. Хочется сказать: «А вы не ослы, господа?» Может быть, они все монстры, инопланетяне, что хотят разрушить вообще всю культуру своими запретами?» — поделился Шпагин.

Комитет Госдумы по культуре провел заседание 14 января. Как сообщил «Коммерсантъ», во время собрания Дмитрий Певцов назвал «Чебурашку» вредным продуктом, который не имеет отношения ни к детскому, ни к другому кино. Также, по данным источника, он заявил, что подобные проекты «разлагают детей» и препятствуют съемкам серьезных кинокартин.

Ранее фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» собрали более 9 млрд рублей.