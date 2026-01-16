Размер шрифта
ВС Белоруссии начали внезапную проверку по приказу Лукашенко

Вольфович: ВС Белоруссии начали внезапную проверку по поручению Лукашенко
Евгений Биятов/РИА Новости

Масштабная проверка Вооруженных сил (ВС) Белоруссии стартовала по внезапному поручению президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил государственный секретарь Совбеза страны Александр Вольфович, передает БелТА.

«По поручению президента начата масштабная проверка вооруженных сил <...> Мероприятия проверки имеют внезапный характер», — сказал он.

По словам военачальника, комплексная проверка будет состоять из нескольких этапов.

12 января Минобороны Белоруссии сообщило, что на территории республики было произошло по крайней мере 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО с целью разведки в период с 5 по 11 января.

В декабре ВС Белоруссии провели торжественную церемонию постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». В Минобороны отметили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако не стали раскрывать подробностей.

По данным Reuters, дислокация в районе Кричева позволяет ракете, по мнению аналитиков, покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.

