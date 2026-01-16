Размер шрифта
Боец UFC назвал Махачева лучшим на планете

Пимблетт назвал Махачева лучшим бойцом на планете
Joe Camporeale/Reuters

Британский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пэдди Пимблетт восхитился российским чемпионом в полусреднем весе Исламом Махачевым. Его слова передает The Mac Life.

«Для меня Ислам — лучший боец на планете. Илия Топурия на втором месте. Я хочу побить Илию и попасть в рейтинг UFC вне весовых категорий. Я хочу показать всем, что у нас не зря есть весовые категории, что Илия слишком мелкий, чтобы побить меня», — заявил Пимблетт.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее в ФСБР осудили подписание контракта российским чемпионом ОИ с американской лигой.

