В Чувашии подростка обвинили в совершении теракта

Прокуратура Чувашии обвинила подростка в поджоге автомобиля правоохранителя
Прокуратура Чувашии выдвинула обвинение в совершении теракта против 15-летнего подростка, которого подозревают в поджоге автомобиля сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Обвиняемый поджег два автомобиля <…> на парковках на территории Калининского района Чебоксар, один из которых принадлежал сотруднику правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в июле 2025 года юноша связался с неизвестным куратором, который обманом и угрозами склонил его к совершению теракта в соответствии с инструкцией. Подросток приобрел все необходимые компоненты и собрал их в бутылки для осуществления поджога.

15-летнему юноше инкриминируют преступление по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Дело было направлено в Центральный окружной военный суд.

До этого официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении подростка, который осенью прошлого года поджег кинозал в Москве по указанию аферистов, расследуется уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Самого юношу отправили под домашний арест, добавила она.

Ранее в Новосибирске юноши устроили теракт на железной дороге и пошли под суд.

