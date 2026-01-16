Размер шрифта
Хулио Иглесиас впервые ответил на обвинения в домогательствах

Певец Иглесиас отверг обвинения двух женщин в сексуальных домогательствах
Jonathan Short/Invision/AP

Испанский певец Хулио Иглесиас впервые ответил на обвинения двух женщин, утверждавших, что они подвергались сексуальным домогательствам с его стороны. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на заявление артиста.

«С глубоким сожалением я отвечаю на обвинения двух бывших работниц моего дома. Я отвергаю обвинения в применении насилия, принуждения или неуважении к какой-либо женщине. Эти заявления абсолютно ложны», — говорит 82-летний Иглесиас.

Две женщины, работавшие домработницами в особняке Иглесиаса, накануне обвинили артиста в домогательствах и сексуальном насилии. Одна из пострадавших заявила, что певец принуждал ее к сексу, давал пощечины, а также оскорблял ее и бил. Другая сотрудница пожаловалась на неуместные прикосновения, оскорбления, унижения и атмосферу постоянного преследования.

Позже в сети всплыло старое видео с Иглесиасом, в котором он принуждает телеведущую Сусану Хименес его поцеловать.

Ранее сообщалось, что Марлон Брандо мог быть отцом одного из детей Майкла Джексона.

