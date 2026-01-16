Полиция Кипра продолжает искать бизнесмена Баумгертнера

Правоохранители Кипра продолжают поиски бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД Кипра.

«Тело умершего человека пока не идентифицировано, и до тех пор, пока не будет доказано, что останки принадлежат пропавшему, мы будем продолжать поисковую операцию. Я хочу, чтобы вы знали, что кипрская полиция не прекращала поисков и продолжает их вести и сейчас», — сказали агентству в ведомстве.

Уточняется, что оно разместило на своих ресурсах объявление с просьбой сообщить любые данные о бизнесмене.

Как писалнакануне Telegram-канал Baza , ДНК-тест подтвердил, что тело, обнаруженное на Кипре в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдимутела, принадлежит Баумгертнеру.

Баумгертнер пропал на Кипре в начале года. В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол.

Ранее знакомый экс-главы «Уралкалия» назвал основную версию его гибели.