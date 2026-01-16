Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Полиция Кипра продолжает искать бизнесмена Баумгертнера

ТАСС: кипрская полиция продолжает поиски Баумгертнера
Евгений Биятов/РИА Новости

Правоохранители Кипра продолжают поиски бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МВД Кипра.

«Тело умершего человека пока не идентифицировано, и до тех пор, пока не будет доказано, что останки принадлежат пропавшему, мы будем продолжать поисковую операцию. Я хочу, чтобы вы знали, что кипрская полиция не прекращала поисков и продолжает их вести и сейчас», — сказали агентству в ведомстве.

Уточняется, что оно разместило на своих ресурсах объявление с просьбой сообщить любые данные о бизнесмене.

Как писалнакануне Telegram-канал Baza , ДНК-тест подтвердил, что тело, обнаруженное на Кипре в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдимутела, принадлежит Баумгертнеру.

Баумгертнер пропал на Кипре в начале года. В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол.

Ранее знакомый экс-главы «Уралкалия» назвал основную версию его гибели.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636061_rnd_6",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+