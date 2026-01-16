Тимошенко заявила, что не вела диалогов, обнародованных НАБУ

Страна.ua: Тимошенко в суде заявила, что не вела диалогов, обнародованных НАБУ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая в зале суда, заявила, что никогда не вела диалогов, записи которых были ранее обнародованы Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Политик также утверждает, что не знает нардепов, которые фигурируют на пленках бюро, и назвала происходящее «политическим заказом с целью проведения масштабной пиар-акции НАБУ», отмечают журналисты.

По словам Тимошенко, деньги, изъятые НАБУ во время обысков, являются ее семейными сбережениями.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Позднее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Тимошенко оказалась ненужной американцам, поэтому было решено «зарыть ее карту», используя коррупционный скандал.

Ранее губернатор Херсонской области назвал Тимошенко примером украинским политикам.