Над российскими регионами сбили 106 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1423-й

08:04

🔴 Минобороны РФ: за ночь средствами ПВО сбиты 106 украинских беспилотников самолетного типа. Из них:

▪️ 44 — над территорией Белгородской области;

▪️ 22 — над территорией Рязанской области;

▪️ 11 — над территорией Ростовской области;

▪️ 11 — над территорией Воронежской области;

▪️ 7 — над территорией Курской области;

▪️ 4 — над территорией Тульской области;

▪️ 4 — над территорией Волгоградской области;

▪️ 1 — над территорией Республики Крым;

▪️ 1 — над территорией Орловской области;

▪️ 1 — над территорией Липецкой области.