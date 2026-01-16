Над российскими регионами сбили 106 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1423-й

За сутки в Курской области сбили 29 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Кроме того, ВСУ 84 раза обстреляли населенные пункты области из артиллерийских орудий. Никто не пострадал.
Handelsblatt: европейские бизнесмены потребовали от украинских компаний выплатить долги на сумму около €3 млрд.
Проблемы с подачей электричества в Киеве в ближайшие дни устранить не получится, предупредили жителей города в энергетической компании Yasno.
🔴 Губернатор Рязанской области Павел Малков: «В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь.
Politico: Великобритания препятствует попыткам Франции и Италии провести переговоры с Россией.
🔴 Минобороны РФ: за ночь средствами ПВО сбиты 106 украинских беспилотников самолетного типа. Из них:
▪️ 44 — над территорией Белгородской области;
▪️ 22 — над территорией Рязанской области;
▪️ 11 — над территорией Ростовской области;
▪️ 11 — над территорией Воронежской области;
▪️ 7 — над территорией Курской области;
▪️ 4 — над территорией Тульской области;
▪️ 4 — над территорией Волгоградской области;
▪️ 1 — над территорией Республики Крым;
▪️ 1 — над территорией Орловской области;
▪️ 1 — над территорией Липецкой области.
Сегодня 1423-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.