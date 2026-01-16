Строительная компания требует с Пушкинского музея почти 3 млрд рублей

Российско-германская строительная компания «Баварский дом» хочет взыскать с Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 2 793 935 775 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Москвы 14 января, но пока не принято к производству.

По данным сервиса, с 2016 по 2021 год Пушкинский музей заключил с АО «Баварский дом» девять контрактов на реконструкцию и строительство зданий в музейном квартале в границах Малого Знаменского и Колымажного переулков и Волхонки. В них планируется разместить научно-информационный, депозитарно-реставрационный и выставочный центры, картинную галерею искусства старых мастеров и галерею искусства стран Европы и Америки XIX—XXI вв. Общая стоимость работ, по данным портала госзакупок, превышала 10,6 млрд рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.

«В 2023 году все контракты были расторгнуты из-за срыва сроков их исполнения, а еще год спустя многочисленные кредиторы, в числе которых есть и Пушкинский музей, подали на банкротство генерального подрядчика. В феврале 2025-го в отношении АО «Баварский дом» введено наблюдение», — сообщили в Rusprofile.

Компания «Баварский дом» зарегистрирована в 1993 году. Как сообщается на ее официальном сайте, из Германии поставлялось технологическое оборудование для изготовления деревянных окон, лестниц, стеновых панелей и других столярных изделий. На 2022 год 60% АО «Баварский дом» принадлежало генеральному директору Алексею Орлову. По итогам 2024 года компания получила убыток в размере 96 млн рублей при выручке 181 млн рублей.

