ЕС расширил санкционный список по Сирии
Семён Сонный
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Европейский союз внес семь сирийских министров в санкционный список по Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный журнал ЕС.
В список попали министры внутренней торговли Таляль аль-Барази, культуры Любна Мушавве, образования Дарим Табаа, юстиции Ахмед ас-Сейид, водных ресурсов Тамам Раат, финансов Кенан Яги и транспорта Зохейр Хазим, указано в сообщении.
По мнению Евросоюза, министры причастны к репрессиям против гражданского населения страны.
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