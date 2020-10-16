ЕС расширил санкционный список по Сирии

Европейский союз внес семь сирийских министров в санкционный список по Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

В список попали министры внутренней торговли Таляль аль-Барази, культуры Любна Мушавве, образования Дарим Табаа, юстиции Ахмед ас-Сейид, водных ресурсов Тамам Раат, финансов Кенан Яги и транспорта Зохейр Хазим, указано в сообщении.

По мнению Евросоюза, министры причастны к репрессиям против гражданского населения страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США расширили санкции против Сирии

— США вводят санкции против минтуризма Сирии