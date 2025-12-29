Размер шрифта
Пьяная россиянка с детьми избила таксистку за просьбу оплатить поездку и химчистку авто

В Приморье пассажирка отказалась платить за поездку и избила таксистку
В Приморском крае пьяная пассажирка с детьми отказалась платить за поездку и избила таксистку до перелома носа и сотрясения мозга. Об этом пострадавшая рассказала РЕН ТВ.

В пятницу, 26 декабря, компания из 8 человек вызвала такси, на заказ откликнулась Ксения, которая отказалась везти больше четырех пассажиров. Тогда в машину сели пьяная женщина с тремя детьми.

Таксистка не дождалась оплаты и, обратившись к пассажирке, увидела, что ее дети намусорили в салоне. Тогда Ксения отказалась продолжать поездку и попросила компенсировать химчистку авто.

Женщина выскочила из машины, а водительница побежала вслед за ней, но тут подоспел приятель пассажирки, который ехал на следующем такси.

«Мужчина таскал меня за волосы по улице, потом налетела она и принялась бить кулаками. Он удерживал меня, а женщина била по лицу, по телу, по голове. Потом он понял, что заходит далеко, и стал отпускать, у меня уже на тот момент было затуманенное сознание. Я упала на землю, и она сломала мне нос. Потом продолжились многочисленные удары», — вспоминает Ксения.

Нападавшие бросили окровавленную жертву, после чего она вызвала медиков и полицию. У пострадавшей диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы. Сейчас Ксения носит шейный бандаж и готовится к дальнейшим обследованиям.

Ранее петербуженка напала с ножом на соседку в общежитии и пряталась от полиции в диване.
