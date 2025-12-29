«Писатель, велогонщик, музыкальный эксцентрик»: Ургант снялся в новом проекте

Актер и телеведущий Иван Ургант снялся в новом проекте. Видео с участием 47-летнего артиста появилось на его странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ургант обратился к россиянам из детского хосписа «Дом с маяком», который помогает тяжелобольным детям и молодым людям с неизлечимыми болезнями. Видео он начал с чтения отрывков из писем неизлечимо больных молодых взрослых, подробно рассказывающих о том, как хотели бы провести свои последние дни — одни хотят отправиться в это время в хоспис, другие — к морю.

«Это я, Иван Ургант. Писатель, велогонщик, музыкальный эксцентрик, попечитель фонда «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Я хочу пожелать нам всем любви и мира», — обратился после этого к своим подписчикам артист.

Ургант добавил, что люди редко думают о кончине, однако эти мысли обычны для детей с тяжелыми заболеваниями.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

Накануне актер завел свой YouTube-канал «Живой Ургант».

Ранее критик Соседов заявил, что Ургант ждет высокого позволения для возвращения на ТВ.