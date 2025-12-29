Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Писатель, велогонщик, музыкальный эксцентрик»: Ургант снялся в новом проекте

Телеведущий Ургант обратился к россиянам с просьбой помочь неизлечимо больным детям
urgantcom/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер и телеведущий Иван Ургант снялся в новом проекте. Видео с участием 47-летнего артиста появилось на его странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ургант обратился к россиянам из детского хосписа «Дом с маяком», который помогает тяжелобольным детям и молодым людям с неизлечимыми болезнями. Видео он начал с чтения отрывков из писем неизлечимо больных молодых взрослых, подробно рассказывающих о том, как хотели бы провести свои последние дни — одни хотят отправиться в это время в хоспис, другие — к морю.

«Это я, Иван Ургант. Писатель, велогонщик, музыкальный эксцентрик, попечитель фонда «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Я хочу пожелать нам всем любви и мира», — обратился после этого к своим подписчикам артист.

Ургант добавил, что люди редко думают о кончине, однако эти мысли обычны для детей с тяжелыми заболеваниями.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

Накануне актер завел свой YouTube-канал «Живой Ургант».

Ранее критик Соседов заявил, что Ургант ждет высокого позволения для возвращения на ТВ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27530827_rnd_5",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+