Пассажир забыл в поезде рюкзак с марихуаной и сам пришел в полицию, чтобы его забрать

Забывший наркотики в поезде поляк сам обратился в полицию, чтобы их вернуть

В Польше пассажир забыл в поезде рюкзак с марихуаной и попытался его вернуть. Об этом пишет издание Donald.

В пятницу, 19 декабря, экипаж поезда Щецин-Хелм во время остановки на станции Люблин-Главный наткнулся на брошенный рюкзак и куртку, содержимое багажа сразу вызвало подозрения.

Персонал связался с дежурным Железнодорожной охраны, а тот обратился в полицию. Правоохранители немедленно прибыли на место, изъяли рюкзак и нашли внутри неустановленное вещество, которое предварительно опознали как марихуану.

Пока полиция разбиралась, владелец рюкзака объявился сам. Молодой человек дозвонился в отделение полиции на станции Хелм, сообщил о пропаже и дал точное описание вещей.

Его направили прямиком в Люблин-Главный, где юношу взяли под арест. За хранение наркотиков поляку грозит светит до трех лет лишения свободы.

