В Абхазии восстановили энергоснабжение, прерванное из-за снегопада

Мощный снегопад, обрушившийся на Абхазию, привел к масштабным сбоям в работе инфраструктуры. В результате непогоды на всей территории республики были зафиксированы перебои с электроснабжением, а движение поездов оказалось парализовано. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщило министерство энергетики, из-за сложных погодных условий произошли множественные аварии на линиях электропередачи как в восточных, так и в западных районах. Это привело к отключению электричества в ряде населенных пунктов. Работы по устранению последствий продолжались в течение дня, и к вечеру энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии повсеместно.

Сильно пострадало и железнодорожное сообщение. Электропоезд «Сириус» сообщением Сухум – Сочи вынужденно остановился днем в районе Гудауты. Причиной стали обильный снегопад, поваленное на пути дерево и отсутствие напряжения в контактной сети. В конечный пункт назначения состав прибыл с задержкой более трех часов.

Также в пути задерживается поезд дальнего следования Москва – Сухум. Состав остановлен на станции Гагра из-за снежных заносов и падения деревьев на контактную сеть. Для обеспечения комфорта пассажиров Абхазская железная дорога организовала их доставку к местам назначения автобусами. Все технические службы задействованы в ликвидации последствий стихии.

Полное возобновление движения поездов планируется после того, как будет обеспечена стабильная работа энергетических систем.

Ранее Минэнерго Абхазии сообщило, что все районы республики остались без света из-за аварий.