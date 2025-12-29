Размер шрифта
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинских БПЛА при атаке на резиденцию Путина

МО РФ: российские ПВО перехватили 91 дрон при атаке ВСУ на резиденцию Путина
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Российские силы отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 28 по 29 декабря средствами ПВО ВС РФ была отражена террористическая атака киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию президента РФ», — говорится в сообщении.

Над Новгородской областью перехвачен 41 украинский дрон, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, еще 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области, перехвачены над Брянской областью и еще один, летевший в том же направлении, — над Смоленской областью.

Ранее 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ночью была совершена попытка атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Он подчеркнул, что этот шаг украинских сил не останется без ответа и вынудит Москву сменить уже достигнутые договоренности.

Ранее депутат Госдумы Журавлев призвал ударить по Зеленскому после атаки Киева на резиденцию Путина.

