Психологи выявили эффективный способ борьбы с ментальной усталостью

Ощущение «усталой головы» после долгой умственной работы знакомо почти каждому. Долгое время ученые спорили, чем является ментальная усталость — следствием истощения энергетических ресурсов мозга или психологическим эффектом потери мотивации. Новое исследование американских психологов доказало: решающую роль играет именно психология, а снизить усталость помогает правильно поставленная цель. Об этом сообщает портал The Conversation.

Команда ученых проанализировала классические и современные работы о ментальной усталости. Еще во времена Второй мировой войны психолог Норман Макуорт заметил, что солдаты, следившие за радарами, теряли концентрацию уже через 20–30 минут. Это явление признали фундаментально ограниченной способностью человека.

Однако, как отмечают авторы нового исследования, не вся умственная работа одинаково утомительна.

«Очевидно, что существуют ситуации, когда люди могут долго заниматься сложной интеллектуальной деятельностью и не чувствовать истощения», — объяснили исследователи.

Чтобы проверить роль целей, ученые провели серию экспериментов со студентами Университета Орегона. Участники выполняли однотипную задачу на скорость реакции и внимание в течение 26 минут. Половине из них поставили конкретную цель — реагировать быстрее заданного времени, другая половина работала без цели.

В первом эксперименте цель помогла сократить количество медленных реакций, но не повлияла на субъективное ощущение усталости. Тогда исследователи усложнили задачу: во втором и третьем экспериментах цель постепенно становилась жестче — требовалась все более быстрая реакция.

Эффект оказался неожиданно сильным. Участники с «усложняющейся» целью реагировали в среднем на 10% быстрее, реже сообщали о рассеянности и, главное, не демонстрировали признаков ментальной усталости даже к концу задания.

«Когда люди стремятся к конкретной и сложной цели, они чувствуют большую мотивацию и меньшее истощение от умственной работы», — отметили авторы исследования. При этом задача объективно становилась труднее, а не легче.

По мнению ученых, это подтверждает: ментальная усталость во многом связана не с нехваткой энергии в мозге, а с тем, насколько работа воспринимается как значимая и вознаграждающая.

Практический вывод прост: чтобы дольше сохранять концентрацию, стоит ставить четкие, измеримые и постепенно усложняющиеся цели, а также фиксировать их выполнение. А если ощущение усталости все же нарастает, помогут короткие паузы — даже перерыв менее двух минут способен восстановить способность к умственной работе.

