Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник поделился оценкой недавней беседы с российским лидером Владимиром Путиным, охарактеризовав ее как исключительно конструктивную. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас состоялся очень хороший разговор. Мы поговорили в 8 часов утра по нашему времени (16.00 мск — прим. ред.), и это был очень продуктивный разговор. Как вы понимаете, у нас есть несколько очень сложных вопросов. Он, наверное, лучше всех в мире разбирается в таких сложных вопросах. Все решается», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Американский президент отметил сложность обсуждаемой повестки, подчеркнув при этом дипломатические качества своего собеседника.

29 декабря Трамп и Путин провели «положительный разговор» по поводу Украины. До этого российский и американский лидеры уже общались 28 декабря в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. Как утверждал Зеленский, встреча с Трампом нужна, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана по Украине.