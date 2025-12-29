«Загнанная крыса»: в Госдуме связали атаку на резиденцию Путина с попыткой Киева сорвать переговоры

После попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области следует «ударить» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пытается сорвать договоренности по мирному урегулированию. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Следует уже, наконец, ударить и по Зеленскому, который, по имеющейся информации, в последнее время даже не прячется по бункерам. Давно понятно, что Украина — террористическое государство, и я не раз предлагал признать это на официальном уровне. Сейчас, когда на горизонте замаячили перспективы мирного урегулирования, Зеленский, как загнанная в угол крыса, будет делать все, что угодно, лишь бы любые договоренности сорвать. Для заключения соглашения, впрочем, глава киевского режима и вовсе не нужен — о гарантиях безопасности для России следует речь вести с американцами, а Украину просто поставить перед фактом: будет так, как на земле решит российская армия», — сказал он.

До этого Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Киев пытался атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, для этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник дальнего действия. Все БПЛА были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

Лавров отметил, что в связи с окончательным переходом Киева к политике террора Россия намерена пересмотреть свою переговорную позицию по урегулированию конфликта. Также глава МИД пообещал, что действия киевских властей не останутся без ответа. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены Россией.

Лавров также заявил, что эта ситуация не отразится на переговорах с США, и они будут продолжены.

Ранее в Госдуме назвали стремлением к эскалации атаку на резиденцию Путина.