Адвокат рассказала, что ждет Долину за отказ съехать из спорной квартиры

Если певица Лариса Долина и члены ее семьи добровольно не выселятся и не будут сняты с регистрационного учета, их могут выселить принудительно. Об этом в беседе с kp.ru рассказала адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

По словам специалистки, сторона владелицы квартиры Полины Лурье в этом случае должна будет получить в суде исполнительный лист и передать его в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. После этого артистке должны дать еще несколько дней на выселение.

Приставы после этого имеют право взломать дверь и потребовать от жильцов покинуть помещение с вещами.

Однако, подчеркнула адвокат, это возможно в рабочие дни. В длинные праздничные выходные судебные приставы не будут открывать производство, а если успеют — выселение возможно только после праздников.

Сейчас Долина вывозит вещи из квартиры.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

29 декабря стало известно, что артистка отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу законной владелицы. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее автор хитов Долиной объяснил выход «посвященной» квартире в Хамовниках песни.