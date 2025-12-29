Стало известно, отменит ли мирное соглашение мобилизацию на Украине

Ограничение численности ВСУ в 800 тысяч человек, «гарантирует плановый процесс мобилизации» на Украине. Об этом в интервью «24 каналу» рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, указанное в плане ограничение в 800 тысяч солдат «гарантирует» как боеспособность украинской армии в случае возобновления конфликта, так и «плановый процесс мобилизации».

«То есть нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются. Сначала нам предлагали снизить количество наших военнослужащих до 600 тысяч человек. Но как раз цифра в 800 тысяч нас удовлетворит», — подчеркнул главком ВСУ.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский перечислил 20 пунктов мирного плана по Украине. Среди них есть закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время. Также цифра в 800 тысяч человек упоминалась в опубликованном плане Трампа. При этом первоначально Трамп предлагал ограничить численность ВСУ до 600 тысяч человек, что Украину не устроило.

План из 20 пунктов 28 декабря президент США Дональд Трамп обсудил на встрече с Зеленским во Флориде. По итогам переговоров Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины согласован на 95%, Зеленский также сказал, что мирный план готов на 90%, однако вопросы территорий и контроля над Запорожской АЭС так и остаются нерешенными.

Ранее в Британии отвергли скорое завершение конфликта на Украине.