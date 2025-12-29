Российский школьник обыграл чемпиона мира по шахматам

12-летний российский шахматист Сергей Склокин переиграл действующего чемпиона мира по шахматам Гукеша Доммараджу в рамках третьего тура мирового первенства по рапиду, который проходит в катарской Дохе.

12-летний Склокин является согласно категории Международной шахматной федерации (FIDE) мастером и продолжает обучаться в общеобразовательной школе.

28 декабря норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по рапиду в Дохе. Для него этот титул стал уже шестым в карьере. В заключительный игровой день Карлсен выиграл три партии и одну свел вничью.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты могут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

