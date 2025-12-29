Жена Виктора Логинова о брачном контракте: «Это изменит мою жизнь»

27-летняя актриса Мария Гуськова рассказала о брачном контракте, который заключила с мужем — 50-летним артистом Виктором Логиновым. На условия контракта она намекнула на своей странице в социальных сетях.

По словам Гуськовой, она подписала брачный контракт в 2021 году при покупке имущества. Она утверждает, что подписывая его не глядя, пыталась доказать свою любовь и чистые намерения.

«Наверно, это какое-то вознаграждение свыше, но спустя годы в брачном контракте был обнаружен пункт, который может полностью изменить мою жизнь. Я считаю, я это заслужила, если считать то, через что я прошла», — говорит она.

Мария Гуськова публично заявила, что требует развода с Виктором Логиновым. По ее словам, в этих отношениях она страдала и морально, и физически. Актриса поделилась, что на фоне стресса похудела до 38 кг, и сейчас требует, чтобы супруг подписал заявление о разводе.

Кроме того, Гуськова утверждает, что Логинов изменял ей в браке. Она опубликовала переписку, в которой актер якобы общался с предполагаемой любовницей. Сам Виктор Логинов пока не комментирует обвинения жены.

Виктор Логинов наиболее известен по роли Геннадия Букина в телесериале «Счастливы вместе».

Ранее Наталья Штурм не поверила в обвинения Марии Гуськовой.