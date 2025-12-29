Ученые раскрыли, в каких «здоровых» продуктах скрывается большое количество сахара

Продукты с пометками «натуральный», «органический» или «с высоким содержанием белка» нередко создают иллюзию здорового выбора, однако на практике могут содержать значительное количество сахара. Об этом предупреждают американские специалисты по питанию, анализируя состав популярных товаров — от гранолы и растительных напитков до обезжиренных йогуртов и готовых смузи. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Избыточное потребление сахара связано с повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Американской кардиологической ассоциации, в среднем жители США потребляют около 17 граммов добавленного сахара в день, причем значительная его часть приходится не только на напитки, но и на хлеб, соусы, молочные продукты и готовую еду.

По словам профессора нейронаук и психиатрии Николь Авены, компании все чаще используют маркетинговые приемы, чтобы отвлечь внимание покупателей от реального состава.

«Пока потребители учатся бояться слова «сахар», производители находят обходные пути — меняют формулировки, ингредиенты и акценты на упаковке», — объяснила она.

С 2021 года производители обязаны указывать количество добавленного сахара отдельно от общего, однако, как отметила Авена, это привело к неожиданному эффекту. Компании стали активнее использовать альтернативные подсластители — например, эритритол или экстракт плодов фрукта Монаха. Формально они не всегда считаются «добавленным сахаром», но сохраняют сладкий вкус. В результате, по словам эксперта, продукты стали даже слаще, чем раньше.

Диетолог и профессор Коллин Попп подчеркнул, что действующие рекомендации допускают до 10% суточной калорийности за счет добавленного сахара — это около 50 граммов при рационе в 2000 килокалорий. Однако он считает эту норму завышенной.

«Я бы ориентировался на уровень ниже 5%, а для людей с диабетом — стремился бы к минимальным значениям», — заключил специалист.

Эксперты советуют не полагаться на рекламные обещания и внимательно изучать состав продуктов. Даже такие позиции, как миндальное молоко, греческий йогурт или цельнозерновой хлеб, могут содержать несколько чайных ложек сахара на порцию. Более надежная стратегия — выбирать нейтральные базовые продукты и добавлять сладость самостоятельно, контролируя ее количество.

При этом заменители сахара тоже не являются универсальным решением. По словам Николь Авены, исследования показывают, что именно сладкий вкус, а не сам сахар, активирует центры удовольствия в мозге и может способствовать перееданию. Поэтому ключевая задача — постепенно снижать общую зависимость от сладкого вкуса.

