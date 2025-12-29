Автор хитов Долиной объяснил выход «посвященной» квартире в Хамовниках песни

Автор новой песни Ларисы Долиной «Последнее прощай» Антон Агеев объяснил выход песни в день ее переезда из квартиры в Хамовниках и рассказал, посвящена ли она скандалу вокруг жилья. Сонграйтера цитирует NEWS.ru.

По словам Агеева, песня была написана год-полтора назад и к истории с квартирой никакого отношения не имеет.

«Это история об отношениях между мужчиной и женщиной. Выход 26 декабря был запланирован заранее», — заверил он.

Авторы новой песни «Последнее прощай» Долиной — Антон Агеев и Даниил Волохин. В строках «Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима...» слушатели заподозрили тоску Долиной по квартире, которую суд отобрал у нее.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

29 декабря стало известно, что артистка отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу законной владелицы. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

