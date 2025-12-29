Власти Украины ответят за свои преступления, в том числе за атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она отрегировала на сообщения СМИ, в которых президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью слова главы МИД России Сергея Лаврова об атаке на резиденцию.

«Ложь — это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова — это правда, и за эти преступления киевский режим ответит», — написала она.

В своем комментарии для «Соловьев Live» она отметила, что атака на резиденцию стала «пощечиной» американскому лидеру Дональду Трампу, пытающемуся добиться подписания мирного договора между РФ и Украиной.

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ночью была совершена попытка атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Он подчеркнул, что этот шаг украинских сил не останется без ответа и вынудит Москву сменить уже достигнутые договоренности.

Ранее атаку на резиденцию Путина назвали «ошибкой, которую ждали».