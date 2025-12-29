Найдены тела предполагаемых жертв «богородского маньяка»

Тела двух пропавших девушек, предполагаемых жертв Дмитрия Артамошина, подозреваемого в серийных убийствах, были найдены на его участке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, тела девушек — Марии Власовой и Алены Болотовой — нашли еще 27 декабря.

Расследование дела продолжается.

Как сообщалось ранее в ноябре, по подозрению в совершении двух убийств был задержан житель Богородского городского округа Дмитрий Артамошин. Выяснилось, что он подыскивал в интернете нянь для своего девятилетнего сына, заводил с ними отношения, а затем девушки бесследно исчезали.

При этом у подозреваемого была жена, которая, по словам роственников, была вынуждена прятаться от мужчины, опасаясь за свою жизнь.

Также стало известно, что Артамошин оказался фанатом хорроров про серийных убийц. Он похищал своих жертв 27-го числа, считая эту цифру «концом всех начал».

Ранее политеховского маньяка Манишина приговорили к 25 годам за 11 убийств.