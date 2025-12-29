Продюсер назвал преимущества Долиной перед Кадышевой

Продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с NEWS.ru, что певице Ларисе Долиной не нужна слава среди зумеров, как у ее коллеги Надежды Кадышевой.

«Слава Кадышевой — это просто лотерейный билет, который она выиграла. Совпало все: патриотизм, который нужен России, фриковатость, этот ее сын Григорий со своей историей», — рассказал шоумен.

По мнению Лаврова, у Долиной есть «голос и порода» в отличие от Кадышевой. Он назвал артистку талантливой и профессиональной. Как считает продюсер, у певицы могут возникать разногласия со зрителем из-за ее «неприветливости».

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Лурье о выселении Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

29 декабря адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что артистка отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу законной владелицы. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей. Первые суды заняли сторону Долиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Ларису Долину могут принудительно выселить из квартиры.