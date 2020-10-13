Мишустин наградил Кудрина медалью Столыпина II степени

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин был награжден медалью Столыпина II степени за вклад в укрепление системы государственного финансового контроля. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает РИА «Новости».

«За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П.А. II степени Председателя Счетной палаты Российской Федерации Кудрина Алексея Леонидовича», — говорится в тексте документа.

Распоряжение было подписано Мишустиным 8 октября.

Накануне Кудрин праздновал свой 60-летний юбилей. Ранее он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, ордена Дружбы и медали Столыпина П.А. I степени.

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