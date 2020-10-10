Россия попросила Германию объяснить действия по инциденту с Навальным

МИД РФ потребовал от Германии объяснить свои действия, связанные с инцидентом с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети VK.

«Настаиваем на выполнении ФРГ своих обязательств по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней. Германская сторона должна объясниться, несмотря на упорное нежелание это сделать. Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны», — говорится в сообщении.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «В России нет»: МИД назвал «Новичок» западным брендом

— В МИД РФ заявили, что «Новичок» является чисто западным брендом

— Врач объяснил плохие анализы Навального при поступлении в омскую клинику