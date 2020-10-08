Эрдоган заявил, что Ереван пытается обвинить Турцию в своем поражении в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Армения из-за поражений в боях с Азербайджаном пытается навязать миру мнение об участии турецких сил в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению турецкого лидера, Армения почти 30 лет «держит под оккупацией» азербайджанские земли. При этом международное сообщество, как он отметил, все эти годы игнорировало этот факт, «что создало почву для новых провокаций в отношении Азербайджана».

«Сегодня Азербайджан шаг за шагом освобождает земли <...> Армения терпит сокрушительное поражение на поле боя и поэтому пытается сформировать мнение об участии Турции в военных действиях», — подчеркнул Эрдоган.

Глава Турции также заявил, что Анкара «находится на стороне правого» и готова при необходимости поддержать Азербайджан.

Он также выразил мнение, что для долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта должны быть выполнены четыре резолюции СБ ООН и учтены нормы международного права.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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