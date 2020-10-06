Путин отметил эффективную работу парламента в условиях пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил парламент страны за напряженную, но эффективную работу на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями фракций Госдумы, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что законодательный процесс не был нарушен, несмотря на изменившуюся эпидемиологическую обстановку.

По его словам, члены парламента действовали на опережение, оперативно, принимая значимые для общества законы.

«Хотел бы отдельно поблагодарить всех вас, все думские фракции, ваших коллег в регионах за напряженную, эффективную работу», — добавил Путин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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