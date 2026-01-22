ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов

В Челябинске ФСБ задержала четырех обвиняемых в многомиллионной растрате на ЧЭМК

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали четырех обвиняемых в многомиллионной растрате при поставках продукции АО «Челябинский электрометаллургический завод» (ЧЭМК, крупный производитель ферросплавов — прим.ред.). Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ее цитирует «Интерфакс».

В ФСБ уточнили, что в состав межрегиональной преступной группы входили двое сотрудников ЧЭМК и два представителя коммерческих компаний. В СК добавили, что одним из фигурантов является мастер цеха завода.

По информации следователей, злоумышленники на протяжении долгого времени, при отгрузке и перевозке заменяли часть сплавов на металлическую продукцию продукты низшего качества. Представители коммерческих организаций в свою очередь «предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции», уточнили в ФСБ. Предварительно, сумма ущерба по одному из выявленных эпизодов составила более 25 млн рублей.

Похищенные ферросплавы фигуранты сбывали на теневом рынке. При очередной попытке хищения продукции их задержали сотрудники ФСБ.

По данному факту, как пишет агентство, региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные организованной группой».

В 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, согласно которому приватизация заводов ЧЭМК и «Арианта» в 1990-х была проведена незаконно, и передал их в собственность государства.

