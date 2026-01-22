Кличко оценил ситуацию с теплоснабжением в Киеве

Кличко: около трех тысяч многоэтажных домов в Киеве лишены отопления

Около трех тысяч многоэтажных домов в Киеве лишены отопления. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Сегодня утром чуть меньше 3 тысяч многоквартирных домов в столице остаются без теплоснабжения», — написал он.

По словам градоначальника, за минувшую ночь специалисты восстановили теплоснабжение в 270 домах. Кличко отметил, что коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть тепло и свет в дома киевлян.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что блэкаут повлиял на каникулы в школах Киева.