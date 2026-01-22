В Москве арестовали подозреваемого в работе на разведку Молдавии

ФСБ задержала в Москве россиянина за сотрудничество с разведкой Молдавии

ФСБ задержала в Москве подозреваемого в работе на молдавские спецслужбы. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Следствие установило, что в декабре 2025 года мужчина прибыл в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдовы, направленного против безопасности РФ. При подготовке к выполнению поручения его задержали сотрудники ФСБ.

В изъятых у мужчины средствах связи обнаружили переписку с представителем молдавской спецслужбы. Эти материалы, по данным силовиков, подтверждают его связь с иностранной разведкой.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ФСБ сообщили, что задержанный уже дает признательные показания, расследование продолжается. В ведомстве также напомнили, что это не первый подобный случай. В частности, в мае 2025 года в Москве уже задерживали двоих агентов молдавской разведки, которые прибыли в Россию по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности.

Ранее суд вынес приговор россиянину за шпионаж в пользу Швеции.