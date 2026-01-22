Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Москве арестовали подозреваемого в работе на разведку Молдавии

ФСБ задержала в Москве россиянина за сотрудничество с разведкой Молдавии
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала в Москве подозреваемого в работе на молдавские спецслужбы. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Следствие установило, что в декабре 2025 года мужчина прибыл в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдовы, направленного против безопасности РФ. При подготовке к выполнению поручения его задержали сотрудники ФСБ.

В изъятых у мужчины средствах связи обнаружили переписку с представителем молдавской спецслужбы. Эти материалы, по данным силовиков, подтверждают его связь с иностранной разведкой.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ФСБ сообщили, что задержанный уже дает признательные показания, расследование продолжается. В ведомстве также напомнили, что это не первый подобный случай. В частности, в мае 2025 года в Москве уже задерживали двоих агентов молдавской разведки, которые прибыли в Россию по поддельным документам для осуществления противоправной деятельности.

Ранее суд вынес приговор россиянину за шпионаж в пользу Швеции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680287_rnd_7",
    "video_id": "record::2f627e58-d4fb-4a62-8214-83632db25634"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+