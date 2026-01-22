Келлог понадеялся, что мир на Украине будет установлен к лету

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил надежду, что конфликт завершится к лету. Его слова приводит «Укринформ».

Келлог предположил, что стороны, вероятно, «приближаются к финальным этапам мирных переговоров».

«На Украине может воцариться мир. И я надеюсь, что ко Дню независимости этим летом на этой земле будет мир», — заявил он.

День независимости Украины в 2026 году будет праздноваться 26 августа.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что сроки окончания СВО зависят от условий, предложенных в ходе переговоров. По его словам, «пока констатировать можно лишь то, что мы идем верным путем и переговоры ведем не с марионеточным режимом в Киеве, а с Вашингтоном, стоящим у истоков этого конфликта». Сроки завершения конфликта будет зависеть исключительно от условий, которые будут предложены России американцами, констатировал парламентарий.

Ранее Келлог заявил, что если Украина «переживет» зиму, то получит преимущество над Россией.