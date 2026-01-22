Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Келлог назвал предполагаемые сроки завершения конфликта на Украине

Келлог понадеялся, что мир на Украине будет установлен к лету
Mariam Zuhaib/AP

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил надежду, что конфликт завершится к лету. Его слова приводит «Укринформ».

Келлог предположил, что стороны, вероятно, «приближаются к финальным этапам мирных переговоров».

«На Украине может воцариться мир. И я надеюсь, что ко Дню независимости этим летом на этой земле будет мир», — заявил он.

День независимости Украины в 2026 году будет праздноваться 26 августа.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что сроки окончания СВО зависят от условий, предложенных в ходе переговоров. По его словам, «пока констатировать можно лишь то, что мы идем верным путем и переговоры ведем не с марионеточным режимом в Киеве, а с Вашингтоном, стоящим у истоков этого конфликта». Сроки завершения конфликта будет зависеть исключительно от условий, которые будут предложены России американцами, констатировал парламентарий.

Ранее Келлог заявил, что если Украина «переживет» зиму, то получит преимущество над Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680239_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+