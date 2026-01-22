В ЦОДД рассказали, когда в Москве отключают дорожные камеры

В Москве комплексы видеофиксации могут временно отключать, если из-за погодных условий они выдают «неочевидные» нарушения. Об этом журналу Motor рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам представителей ЦОДД, специалисты при первичной проверке оценивают реальную обстановку на дороге. Если нарушение связано с дорожной разметкой, но ее плохо видно на снимках, материалы все равно передаются в ГИБДД с пометкой о плохой видимости. Если с конкретной камеры продолжительное время поступают только такие «неочевидные» материалы, ее работу могут приостановить.

При этом в ЦОДД подчеркнули важное исключение: если камера четко зафиксировала проезд на красный свет или нарушение требований дорожного знака, который хорошо виден, состояние разметки или дороги в расчет не берется. Такие материалы без дополнительных пометок направляются в Госавтоинспекцию для принятия окончательного решения.

Ранее сообщалось, что авторынок России впервые за 10 лет показал падение в деньгах.