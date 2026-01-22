Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

В ЦОДД рассказали, когда в Москве отключают дорожные камеры

Motor: в снегопад дорожные камеры с неочевидными нарушениями отключаются
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве комплексы видеофиксации могут временно отключать, если из-за погодных условий они выдают «неочевидные» нарушения. Об этом журналу Motor рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По словам представителей ЦОДД, специалисты при первичной проверке оценивают реальную обстановку на дороге. Если нарушение связано с дорожной разметкой, но ее плохо видно на снимках, материалы все равно передаются в ГИБДД с пометкой о плохой видимости. Если с конкретной камеры продолжительное время поступают только такие «неочевидные» материалы, ее работу могут приостановить.

При этом в ЦОДД подчеркнули важное исключение: если камера четко зафиксировала проезд на красный свет или нарушение требований дорожного знака, который хорошо виден, состояние разметки или дороги в расчет не берется. Такие материалы без дополнительных пометок направляются в Госавтоинспекцию для принятия окончательного решения.

Ранее сообщалось, что авторынок России впервые за 10 лет показал падение в деньгах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680275_rnd_6",
    "video_id": "record::4e776ce1-9ce8-4916-a3a0-f8f169625bf8"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+