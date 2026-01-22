Пострадавших при атаке ВСУ на порт на Кубани перевезут в краевую больницу

Вице-губернатор Руденко: раненых при атаке на порт эвакуируют в краевую больницу

Троих пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на порт в Краснодарском крае готовят к эвакуации в краевую больницу. Об этом заявил в своем Telegram-канале вице-губернатор Александр Руденко.

″В Темрюкскую ЦРБ направлена бригада санавиации ККБ № 1, которая продолжает работу на месте. 3 человека готовят к эвакуации в ККБ № 1 в течение дня″, — написал он.

Накануне губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил об атаке украинских войск по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района. В результате удара два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще несколько человек пострадали.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили ЛЭП.