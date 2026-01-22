Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

Пострадавших при атаке ВСУ на порт на Кубани перевезут в краевую больницу

Вице-губернатор Руденко: раненых при атаке на порт эвакуируют в краевую больницу
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Троих пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на порт в Краснодарском крае готовят к эвакуации в краевую больницу. Об этом заявил в своем Telegram-канале вице-губернатор Александр Руденко.

″В Темрюкскую ЦРБ направлена бригада санавиации ККБ № 1, которая продолжает работу на месте. 3 человека готовят к эвакуации в ККБ № 1 в течение дня″, — написал он.

Накануне губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил об атаке украинских войск по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района. В результате удара два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще несколько человек пострадали.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили ЛЭП.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680365_rnd_5",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+