Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели пловца Свечникова

Генконсульство России в Стамбуле заявило, что исходит от того, что компетентные органы Турции установят причины гибели российского пловца Николая Свечникова в Босфоре, передает РИА Новости.

«Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии», — сказали в консульстве.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее мать пловца Свечникова подтвердила, что ее сын погиб в Босфоре.